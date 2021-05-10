Irak'ın kuzeyinde 4 odalı mağara imha edildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Yıldırım operasyonunda tespit edilen teröristlerin kullandığı 4 odalı mağara, içindeki mühimmat ve el yapımı patlayıcılar ile imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi" denildi.

HAVAN MÜHİMMATI VE EYP ELE GEÇİRİLDİ

Mağara içinde yapılan aramada; 10 adet 81 ve 100 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildiği kaydedildi. Mağaranın tahrip edildiği, ele geçirilen mühimmat ve EYP'lerin de METİ timi tarafından imha edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı