Irak'ın kuzeyinde 4 odalı mağara imha edildi
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Irak'ın kuzeyinde 4 odalı mağara imha edildi

Irak'ın kuzeyinde 4 odalı mağara imha edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Yıldırım operasyonunda tespit edilen teröristlerin kullandığı 4 odalı mağara, içindeki mühimmat ve el yapımı patlayıcılar ile imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi" denildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 odalı mağara imha edildi

HAVAN MÜHİMMATI VE EYP ELE GEÇİRİLDİ

Mağara içinde yapılan aramada; 10 adet 81 ve 100 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildiği kaydedildi. Mağaranın tahrip edildiği, ele geçirilen mühimmat ve EYP'lerin de METİ timi tarafından imha edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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