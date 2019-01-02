Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Salih'in Ankara'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle ele almaları o¨ngo¨ru¨lmektedir. Go¨ru¨s¸meler sırasında, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nları da degˆerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret c¸erc¸evesinde bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulacaktır" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA