Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor
CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Salih'in Ankara'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle ele almaları o¨ngo¨ru¨lmektedir. Go¨ru¨s¸meler sırasında, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nları da degˆerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret c¸erc¸evesinde bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulacaktır" denildi. - Ankara
Kaynak: DHA