Irak bölgesel çekişmelere dahil olmak istemiyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın her türlü bölgesel kaos ve çekişmelerden uzak tutulmasını istediklerini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Salih, Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'nin Bağdat Büyükelçilik Maslahatgüzarı Joey Hood'u kabul etti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Salih, bölgesel krizlerde sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve savaş ve kutuplaştırıcı siyasetten uzak durulmasını önemsediklerini belirterek, "Irak'ın her türlü bölgesel kaos ve çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz." dedi.

Ülkesinin bölgesel krizlere karşı tutumunun belli olduğuna işaret eden Salih, ülkelerin egemenliği ve karşılıklı saygı temelinde dengeli bir ilişki kurmanın önemini vurguladı.

Görüşmede Irak-ABD ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: AA