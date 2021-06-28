Irak: "ABD'nin saldırısı Irak egemenliğine açık ihlal"
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Irak: "ABD'nin saldırısı Irak egemenliğine açık ihlal"

Irak: 'ABD'nin saldırısı Irak egemenliğine açık ihlal'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak hükümeti, ABD askeri uçaklarının Suriye-Irak sınır bölgesinde yer alan Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırıyı kınayarak, saldırıyı "Irak egemenliğine açık ihlal" olarak nitelendirdi.

Irak hükümeti, ABD askeri uçaklarının Suriye-Irak sınır bölgesinde yer alan Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırıyı kınayarak, saldırıyı "Irak egemenliğine açık ihlal" olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, ABD'ye ait askeri uçakların tarafından Suriye-Irak sınır bölgesinde yer alan Haşdi Şabi milislerine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Resul yazılı açıklamasında 4 kişinin ölümü ve çok sayıda yaralanmasına neden olan ABD saldırısını sert bir dille kınandı. ABD saldırısını "Irak egemenliği ve milli güvenliğine açık bir ihlal" olarak nitelendiren Resul, "Irak, topraklarının hesaplaşma sahasına dönüşmesine izin vermeyeceğini tekrarlarken, topraklarının egemenliği hakkına sahiptir" dedi. Saldırıya ilişkin soruşturma yapılacağını aktaran Resul, Haşdi Şabi milislerini sükunete davet etti.

Irak Dışişleri Bakanlığından kınama

Saldırı, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından sert bir dille kınandı. Anbar vilayeti batısındaki Haşdi Şabi güçlerinin ABD savaş uçakları tarafından bombalanması olayın ilişkin soruşturma yapılacağını belirten Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarının hesaplaşma sahası olmasını ve herhangi bir çekişmede taraf olmayı reddettiğini söyledi. Bakanlık saldırı ile ilgili değişik taraflarla görüşüleceğini ve bun gibi menfur saldırıların tekrarlanmaması için görüşmeler başlatılacağını belirtti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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