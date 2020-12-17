İpsala'da, TIR dorsesinin tabanına gizlenen 257 kilo esrar bulundu
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İpsala'da, TIR dorsesinin tabanına gizlenen 257 kilo esrar bulundu

17.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:09
İpsala'da, TIR dorsesinin tabanına gizlenen 257 kilo esrar bulundu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, TIR dorsesinin tabanına gizlenen ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan 257 kilo esrar ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, TIR dorsesinin tabanına gizlenen ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan 257 kilo esrar ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı TIR, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirildi. İpsala Gümrük Kapısı'na geldiğinde TIR, X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucu dorsesinin altında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine TIR'ın dorsesi, kesilerek açıldı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada, dorse tabanı altında oluşturulan gizli bölmelerin tamamının uyuşturucu madde ile doldurulduğu tespit edildi. Yapılan aramada, 185 paket içinde 257 kilogram esrar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan uyuşturucunun naklinde kullanılan TIR'a el koyulurken, sürücü gözaltına alındı.


İpsala'da, TIR dorsesinin tabanına gizlenen 257 kilo esrar bulundu
İpsala'da, TIR dorsesinin tabanına gizlenen 257 kilo esrar bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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