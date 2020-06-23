iPhone Üretimi Hindistan'a Kayabilir: Hintliler Heyecanlı
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iPhone Üretimi Hindistan'a Kayabilir: Hintliler Heyecanlı

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan ve iPhone üretimi yapan Foxconn Hindistan'a doğru kayıyor.

iPhone Üretimi Hindistan'a Kayabilir: Hintliler Heyecanlı
23.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:59

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan ve iPhone üretimi yapan Foxconn Hindistan'a doğru kayıyor. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi büyük kararlar vermenin eşiğinde. İşte merak edilen detaylar.

Kısa bir süre önce iPhone üretiminin Hindistan'a doğru kaydığını haberimizde belirtmiştik. Gelen yeni haberler bunu doğrular nitelikte. Foxconn Başkan'ı Liu Youngway yaptığı açıklamalarla bu konuyu neredeyse kesinleştirdi. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında son dönem gelirleri büyük oranda etkili.

iPhone üretimi için Hintlilerle pazarlık yapılıyor

Foxconn mali birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, Mart ve Nisan aylarında çok keskin bir düşüş yaşandığı ifade edildi. Ayrıca Çin'de yaşanan fiyat ve işçi ücretlerindeki artışının firma için zorluk yaşattığı söyleniyor. Bu nedenle Tayvan merkezli şirket, hem işgücünün daha ucuz olduğu hem de daha parlak bir gelecek sunan Hindistan'a doğru kaymak istiyor.

Son dönemlerde gerçekten de Apple ve onunla ortak iş yapan Foxconn gibi şirketlerin geleceği oldukça belirsiz. iPhone 12 gibi yeni akıllı telefon üretimlerinin konuşulduğu günlerde, aynı zamanda Donald Trump çok sert yasaklar getirmekle tehdit ediyor. Elbette bu yasaklar Çin ile yapılan işleri olumsuz etkileyecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın radarına girmek istemeyen ve daha parlak bir gelecek sunacağına inanılan Hindistan'la iş yapmaya yatkın olan Foxconn için karar vakti. Firma muhtemelen kısa bir süre içerisinde Hintli yetkililerle fabrikalarını buraya taşımak için el sıkışacak. Sizce iPhone üreticisi olan Foxconn için hangi karar daha doğru? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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