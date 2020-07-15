iPhone'daki zil seslerine göre farklı türlerde dans eden papağan Papağanlar genellikle sesleri taklit etmeleriyle bilinse de görüntülerdeki papağan iPhone'daki zil seslerine göre birkaç farklı tarzda dans edebiliyor.

Evcil kuş türleri arasında en dikkat çekici olanlardan biri elbette papağanlar. Farklı renkleri ve taklit yetenekleriyle bu unvanı alan sevimli canlıların biri ise diğerlerinden çok farklı.

MÜZİĞE GÖRE DANS EDEBİLİYOR

Görüntülerdeki papağan iPhone'da bulunan farklı zil seslerine göre kimi zaman yavaş kimi zaman da hızlı olarak farklı dans figürleri sergileyebiliyor.