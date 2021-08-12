İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisinde flaş gelişme...
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İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisinde flaş gelişme...

İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisinde flaş gelişme...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu İpek Yazıcı ve ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, sosyal medya hesaplarından romantik kareler yayınladı. Paylaşımda bir detay dikkat çekti. İşte detaylar...

'Aşk 101' dizisiyle şöhreti yakalayan İpek Filiz Yazıcı'dan romantik pozlar geldi. Son dönemin parlayan yıldızlarından oyuncu, sevgilisi Ufuk Beydemir'le aşk karelerini yayınladı. Oyuncu, şarkıcı sevgilisiyle üç pozunu paylaştı.

Öpüştüğü kareyi de yayınlayan Yazıcı, kalp emojisi koydu. Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı.

Yazıcı, sevgilisini kalbine etiketlemesi dikkat çekti. Beydemir de farklı kareyi paylaşarak, "Hanımcılık" diye yazdı. İkilinin karelerini oyuncunun kardeşi Duru Yazıcı çekti. Böylece oyuncu ve şarkıcı, birbirini ailesiyle de tanıştırdığı ortaya çıktı.

İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisinde flaş gelişme...
İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisinde flaş gelişme...
İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisinde flaş gelişme...

Kaynak: Snob Magazin

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