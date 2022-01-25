İpek Karapınar kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Kırgın Çiçekler gibi projelerde de rol alan İpek Karapınar, Destan dizisinde 'Çolpan' karakteri ile izleyici ile buluşmuştu. İpek Karapınar kimdir? Destan 'Çolpan' İpek Karapınar kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler ve filmler

İPEK KARAPINAR KİMDİR?

Funda İpek Karapınar, 1 Ocak 1984 İstanbul'da doğdu. Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nda keman eğitimi aldı.

Birçok dizide rol alan oyuncu ilk olarak Hatırla Sevgilisi dizisinde rol aldı. Ardından Küçük Sırlar dizisi ile tanınan oyuncu ekranlarda yayınlanan Kırgın Çiçekler'de de rol aldı.

İpek Karapınar televizyon dünyasında; Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Doludizgin Yıllar gibi dizilerde üstlendiği roller ile biliniyor.

'Köprü' dizisinde hayat verdiği karakterle de önemli bir çıkış yapan oyuncu daha sonra Ustura Kemal dizisinde Nihal, Talih Kuşu dizisinde Cansu, Adını Kalbime Yazdım dizisinde Leyla, Hayat Yolunda dizisinde Yelda Güçlü karakterlerini canlandırdı.

Son dönemde daha çok dizi odaklı projeler ile gündeme gelen oyuncu şimdilerde Destan dizisinde 'Çolpan' karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Diziler

Hatırla Sevgili

Kurtlar Vadisi Pusu

Zehirli Sarmaşık

Doludizgin Yıllar

Köprü

Küçük Sırlar

Ustura Kemal

Talih Kuşu

Adını Kalbime Yazdım

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