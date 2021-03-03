İpek Hattat kimdir? İpek Hattat hayatı ve biyografisi! İpek Hattat ne yaptı?
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İpek Hattat kimdir? İpek Hattat hayatı ve biyografisi! İpek Hattat ne yaptı?

03.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:29
İpek Hattat kimdir? İpek Hattat hayatı ve biyografisi! İpek Hattat ne yaptı?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İpek Hattat, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İpek Hattat hakkında merak edilenler. İpek Hattat ne yaptı? İpek Hattat kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İpek Hattat merak konusu oldu. İşte İpek Hattat hakkında merak edilen İpek Hattat kimdir, İpek Hattat ne yaptı gibi konuların detayları…

İPEK HATTAT KİMDİR?

İpek Hattat, aile şirketinde yönetim kurulu üyesidir.Hattat ailesi, 2013 yılında Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar ile 29. sırada yer almıştı.İpek Hattat ise şirketin finansman bölümünde çalışıyor görülüyor.

İPEK HATTAT NE YAPTI?

Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat'ın tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşkenceye maruz kaldığı söylenen kurye ise konu hakkında yaptığı açıklamada telefonunun kırıldığını ve köpek dışkısının üstüne oturtmaya zorladığını anlattı.

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