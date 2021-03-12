İpek geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı-Doğubayazıt karayolu ipek geçidi mevkii kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapanırken, 200'e yakın araç mahsur kaldı.

Ağrı-Doğubayazıt karayolunun 38. kilometresi ipek geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri yol açma, tuzlama ve küreme yaparak, yolda kalan tır ve araçlar için çalışma başlattı. Karayolunda yoğun kar ve tipiden dolayı ipek mevkii bölgesinde 4 tır makas atarak şarampole sürüklendi. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yol tek taraflı araç trafiğine açılırken, 200'e yakın araç yolda mahsur kaldı. Karayollarının sabaha kadar yaptığı çalışma sonucu yol çift taraflı açılırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı