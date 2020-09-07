İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? İpek Filiz Yazıcı nereli? İpek Filiz Yazıcı sevgilisi kim? Aşk 101 dizisinin sevilen oyuncusu İpek Filiz Yazıcı hangi dizilerde rol aldı? İpek Filiz Yazıcı sevgilisi kim? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında?

Türk dizi oyuncusu İpek Filiz Yazıcı kimdir? Başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı nereli? İpek Filiz Yazıcı hakkında tüm merak edilenler haberimizde. İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR? Yazıcı, 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolünü Songül Öden, Erkan Petekkaya ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler sebebiyle dizi ertelendi, fakat 3 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. LC Waikiki ve Çokokrem markalarıyla ilişkili reklamı bulunmaktadır. İPEK FİLİZ YAZICI HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI? 2018 – Elimi Bırakma (Ceyda) (TV Dizisi) 2017 – Kayıtdışı (Tuğba) (TV Dizisi) 2016 – Babam ve Ailesi (TV Dizisi)