İpek Arkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emanet dizisi oyuncusu (Duygu) kimdir, İpek Arkan'ın hayatı ve biyografisi!

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EMANET DUYGU KOMİSER KİMDİR?

Emanet dizisindeki Duygu karakterini "İpek Arkan" canlandırmaktadır.

İPEK ARKAN KİMDİR?

İpek Arkan 1997 İstanbul doğumludur. 2021 Emanet yeni sezonunda kadroya katılmıştır. İpek Arkan, Emanet dizisinde Duygu komiser karekterini canlandırmaktadır. İpek Arkan, kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan İpek Arkan'ın İnstagram'da 11 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@ipekarkan" adresinden ulaşabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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