İpek Açar kimdir? İpek Açar hayatı ve biyografisi! İpek Açar kaç yaşında, nereli?
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İpek Açar kimdir? İpek Açar hayatı ve biyografisi! İpek Açar kaç yaşında, nereli?

İpek Açar kimdir? İpek Açar hayatı ve biyografisi! İpek Açar kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İpek Açar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İpek Açar hakkında merak edilenler. İpek Açar hayatı ve biyografisi. İpek Açar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İpek Açar merak konusu oldu. İşte İpek Açar hakkında merak edilen İpek Açar kimdir, İpek Açar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İPEK AÇAR KİMDİR?

Açar, 1976 yılında dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu lisesi mezunu olan şarkıcı, 1999 yılında vokalistliğini yaptığı Kayahan ile evlendi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem büyük tepki toplamıştı.Çift 1999 yılında Kayahan'ın Gömeç 'te yaptırıp adını 'Gönül Köşküm' koyduğu evde evlendi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İpek Açar ile Kayahan'ın, Aslı Gönül isimli bir kız çocuğu bulunuyor. 22 yıl evli kalan çiftin mutluluğu Kayahan'ın 2015 yılında yaşamını yitirmesiyle son buldu.

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İpek Açar kimdir? İpek Açar hayatı ve biyografisi! İpek Açar kaç yaşında, nereli? - Haberler
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