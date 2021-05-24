IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı

IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünyaya mümkün olan tüm tedbirlerin alınarak yakın zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünyaya mümkün olan tüm tedbirlerin alınarak yakın zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu.

???????Hasanoğlu, Kovid-19 salgınının eğitim alanında eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olduğunu, bu süreçten yaklaşık 2 milyar öğrencinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Araştırmaların, çocukların bu dönemde online eğitim alsa bile yüzde 71'inin yoğun stres altında olduğunu, ailelerin yüzde 70'inin çocuklarının ruh sağlığından endişe ettiklerini gösterdiğini aktaran Hasanoğlu, pandemi sürecinden en çok etkilenenlerin bir bölümünün de geçici veya uluslararası koruma altındaki çocuklar olduğunu, bu çocukların eğitim ve sağlık hakkından mahrum kaldığını anlattı.

Enver Hasanoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada milyonlarca çocuk bu süreçte okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Nijer, Mali ve Çad gibi ülkelerde çocuklar eğitim alamama riskiyle karşı karşıya. IPA'nın ilk toplantısındaki acil gündem konularımızdan biri, yüz yüze eğitim konusuydu. Dünyanın en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocukların eğitimidir. Mümkün olan tüm tedbirler alınarak bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmelidir."

"Çocuklar için adil bir eğitim ve sağlık düzenine geçilmeli"

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu da araştırmaların eğitimde kaçırılan zamanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini gösterdiğine işaret ederek, şunları paylaştı:

"Hem kendi içimizde hem de Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığımız toplantılarda yoğun bir mesai harcıyoruz. Yüz yüze eğitim, çocukların gelişimleri, okulun fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenme kayıplarının giderilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle eğitimden vazgeçmek, en son çare olmalıdır. Fiziksel mesafe, el ve hijyen uygulamaları, yaşa uygun maske kullanımı ve savunmasız grupların korunması sağlanarak gerekli kaynaklar, politikalar ve altyapılar oluşturularak yüz yüze eğitime geçilmelidir. Bu konuda ülke veya yerel özellikler göz önünde bulundurularak acil çözüm üretilmeli, çocuklar için adil bir eğitim ve sağlık düzenine geçilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Volkan Bozkır Süleyman Soylu Lale Karabıyık
Magazin Burcu Biricik Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Necip Uysal Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 11:59:11. #1.14#

title