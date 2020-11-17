- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı
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- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı

17.11.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:25

- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı Fırtına sezonunun en güçlü kasırgası olarak ifade edilen Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı.

- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı

MANAGUA - Fırtına sezonunun en güçlü kasırgası olarak ifade edilen Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Eta tropikal fırtınasının vurduğu Orta Amerika ülkeleri bu kez Iota Kasırgası ile mücadele ediyor. Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Iota, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı. Siviller yaşadıkları bölgelerden tahliye edilirken, kasırgasının saatteki hızının 250 kilometreye ulaştığı belirtildi. En şiddetli seviye olan 5. kategoriye yükselen kasırgada aşırı yağış alan bölgelerde su baskınları görülmeye başladı.

Halka güvenli bölgelerde kalmaları uyarıları yapıldı.

- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı
- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı
- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı
- Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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