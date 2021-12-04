İntizar kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu İntizar kimdir? Yıldız Tilbe'nin kuzeni mi, akrabası mı?

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İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan (d. 24 Kasım 1974, Tunceli), Türk şarkıcı ve besteci.

İntizar doğum tarihi : 24 Kasım 1974

İntizar kaç yaşında : 47 yaşında

İntizar nereli : Tunceli

İntizar mesleği ne : Şarkıcı, Besteci

İntizar gerçek adı ne : İntizar Arslan

Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Ağrı Eğitim Fakültesi/ Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

İNTİZAR ALBÜMLERİ

Gelincik (1998)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında/ Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2012)

Konu Sen Olunca (2017)

ÖDÜLLERİ

(2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist Ödülü

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