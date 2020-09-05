İntikam Oyunu filmi konusu nedir? İntikam Oyunu oyuncuları ve İntikam Oyunu özeti!
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İntikam Oyunu filmi konusu nedir? İntikam Oyunu oyuncuları ve İntikam Oyunu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İntikam Oyunu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İntikam Oyunu konusu, özeti ve İntikam Oyunu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İntikam Oyunu filminin detayları…

İntikam Oyunu filmi konusu nedir? İntikam Oyunu oyuncuları ve İntikam Oyunu özeti!
05.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:20

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam Oyunu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam Oyunu filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam Oyunu konusu nedir, İntikam Oyunu oyuncuları kimler ve İntikam Oyunu özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM OYUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Orta batıdan çıkıp gelen MacGregor kardeşler büyük bir krizin eşiğindedir. En küçük erkek kardeşlerinin nişanlısı, insan kaçakçılığını yöneten bir ekip tarafından kaçırılmıştır. En küçüklerine yardım etmek isteyen 2 kardeş, bir suç baronu ve dürüst bir polis, askeri eğitimlerine ve dayanıklıklarına başvurmalı ve aile için verilebilecek en önemli mücadeleye girişmelidir...

İNTİKAM OYUNU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı 'İntikam Oyunu' filminin yönetmen koltuğunda Brett Donowho oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise; Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sophia Bush ve Mike Epps yer alıyor.

Yönetmen: Brett Donowho

Oyuncular: Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sophia Bush, Mike Epps

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: 2018/ A.B.D. & Kanada

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