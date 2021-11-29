BULANIK, MUŞ (İHA) - Bulanık'ta emniyet müdürü intihar girişiminde bulunan genci kurtardı

MUŞ - Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, bir binanın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek vazgeçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Özürlü maaşının iptal edildiğini ve ekonomik zorluklar çektiğini iddia eden E.G. isimli genç, yaşadığı bunalım sonucu Bulanık Halk Eğitim Müdürlüğünün binasının 5. kattaki penceresine çıktı. Gencin çatıda olduğunu gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Polisler de genci kararından vazgeçirmek için binaya girdi. Yaklaşık yarım saat boyunca polisin ve çevredeki vatandaşların ikna çabası sonuç vermedi. Daha sonra Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek olayın yaşandığı binaya geldi. Özürlü maaşının iptal edildiğini, çok büyük ekonomik sıkıntı çektiğini belirten genci, müdür Tefek yaklaşık yarım saatlik konuşmanın ardından ikna etti. Bina etrafında toplanan halk gencin aşağıya inmesi ile rahat bir nefes alırken, vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek'e teşekkür ettiler.

E.G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.