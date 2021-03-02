"Çocuklarımı getirin" diye bağıran kadın, intihar girişiminde bulundu
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"Çocuklarımı getirin" diye bağıran kadın, intihar girişiminde bulundu

02.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:47

Sakarya'da 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, "Çocuklarımı getirin" diye bağırarak, gelen ekiplere kiremit fırlatmaya başladı. Olay nedeniyle binanın altındaki bir araç hasar görürken, bir anlık boşluğundan yararlanılan kadın çatıdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana gelen olayda, Nazan D., iddiaya göre intihar etmek amacıyla 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatının kenarına oturan Nazan D., "Çocuklarımı getirin" diye bağırarak, kiremitleri aşağı attı.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Nazan D.'nin attığı kiremitler nedeniyle Ümit Uçar'a ait park halindeki otomobili hasar gördü. Çevredekiler, 112 Acil'i arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Nazan D. gelen itfaiye aracının üzerine de kiremitleri attı. İtfaiye aracı binanın altından çekildi.

'Çocuklarımı getirin' diye bağıran kadın, intihar girişiminde bulundu

BİR ANLIK BOŞLUĞUNDAN YARARLANILDI

Bir süre sonra Nazan D., bir anlık boşluğundan yararlanılarak ekipler tarafından yakalanıp, çatı kenarından alındı. Nazan D. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

'Çocuklarımı getirin' diye bağıran kadın, intihar girişiminde bulundu
'Çocuklarımı getirin' diye bağıran kadın, intihar girişiminde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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