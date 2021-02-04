Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim

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Manisa'da bir tarlada ölü bulunan 4 gençten üçünün ölmeden önce bir video çekerek Mert adında birine veda ettikleri ortaya çıkmıştı. Videoda gençlerin "Öbür tarafta görüşürüz" dediği Mert'in, ölenlerden Neşet Dalgın'ın asker kardeşi olduğu öğrenildi. Büyük bir acı yaşayan Mert Dalgın, "Benimle dalga geçiyorlar sandım. Şoktayım, inanamıyorum" dedi.

Geçtiğimiz pazar akşamı Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde yaşayan 4 genç ormanlık alanda ölü bulundu. Gençlerden Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, kuzeni Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin (22) ise av tüfeğiyle vurularak öldüğü ortaya çıkmıştı.

Olay yerinde yapılan inceleme ve el svaplarına göre; Ümit Zangal'ın hayatını kaybettikten sonra kuzeni Serkan ile arkadaşları Neşet ve Muharrem'in başlarına ateş ederek intihar ettikleri belirlenmişti.

VEDA VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Gençlerin ölümünün ardından cep telefonu ile çektikleri bir veda videosu ortaya çıkmıştı. Üçünün yer aldığı videoda uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tahmin edilen gençlerin, Mert adında birine "Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye seslendiği görülmüştü.

"DALGA GEÇİYORLAR SANDIM"

Sabah gazetesinin haberine göre; Suriye'de görev yapan uzman çavuş Mert'in ölen gençlerden Neşet'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Kardeşini ve arkadaşlarını kaybetmenin şokunu yaşayan Mert Dalgın, "Neşet ile aramızda bir yaş var. Abim olur. Diğer üçü de çok yakın arkadaşım. Kardeşim gibiydi onlar da. Beni Cumartesi gecesi aramışlar. Uyuyordum. Sabah saat 08.00 sıralarında uyandım. Telefonuma baktığımda Muharrem'den gelen o videoyu gördüm. Videoyu izlediğimde alkollü oldukları için dalga geçtiklerini düşündüm. Şaka amaçlı, eğlencesine bu videoyu çektiklerini sandım. O yüzden ilk anda videoyu sildim. Telefonla Neşet'i aradım. Ancak ulaşamadım. Daha sonra vefat haberleri geldi. Videonun veda için çekildiğini o zaman anladım" dedi.

"ŞOKTAYIM, İNANAMIYORUM"

Birbirleriyle çok yakın arkadaş olduklarını ve her birinin hayalleri olduğunu anlatan Mert Dalgın hala yaşadığı olaya inanamadığını söyleyip şu ifadeleri kullandı: "Canlarına kıyacakları aklımın ucundan bile geçmedi. Hala şoktayım. İntihar ettiklerine inanamıyorum. Söz vermiştik birbirimizi yalnız bırakmayacaktık, her birimiz evlenip yuva kuracaktık. Abimle aramızda bir yaş bile yok. 2018'de askere gittim geldim. Sonra uzman çavuş oldum. Tam olarak ölüm nedenleri otopside belli olacak."