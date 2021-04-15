İntihar edeceğini söyleyerek gitti, ormanda yarı baygın bulundu
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İntihar edeceğini söyleyerek gitti, ormanda yarı baygın bulundu

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
İntihar edeceğini söyleyerek gitti, ormanda yarı baygın bulundu

KÜTAHYA'da belediyenin sosyal tesislerinde kalan kadın, gece yarısı intihar edeceğini söyleyerek ormana gitti.

KÜTAHYA'da  belediyenin sosyal tesislerinde kalan kadın, gece yarısı intihar edeceğini söyleyerek ormana gitti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince ormanda yarı baygın halde bulunan F.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da oturan F.C., bir süre önce eşiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Kütahya Belediyesi'nin evsiz kadınlara tahsis ettiği sosyal tesislerde kalan F.C., gece yarısı çevresindekilere intihar edeceğini söyleyerek tesislerden ayrılarak ormana gitti. Diğer kadınların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını yüksek bir tepede yarı baygın halde buldu. Bir süre sonra kendine gelen F.C., 'kocamı istiyorum' diye feryat ederek sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.C. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor.


İntihar edeceğini söyleyerek gitti, ormanda yarı baygın bulundu
İntihar edeceğini söyleyerek gitti, ormanda yarı baygın bulundu
İntihar edeceğini söyleyerek gitti, ormanda yarı baygın bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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