İntihal nedir? TDK' ya göre intihal ne demek?

Son günlerde en çok aratılan kelimeler arasında olan intihal bir tür hırsızlık olarak sayılmaktadır. Akademik bir suç olan intihalin ne olduğu merak ediliyor. Peki, İntihal nedir? İntihal ne demek? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde en çok aratılan kelimeler arasında olan intihal bir tür hırsızlık olarak sayılmaktadır. Akademik bir suç olan intihalin ne olduğu merak ediliyor. Peki, İntihal nedir? İntihal ne demek? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNTİHAL NEDİR?

İntihal,bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

Başlıca türleri:

Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek

Ödünç alınan ifadeleri tırnak içinde yazmamak ve kaynak göstermemek

İntihal bilinçli olarak veya kaza eseri oluşabilir.

"Bırakılan cisimler yere düşer." veya "II. Dünya Savaşı 1945'te sona erdi." gibi cümlelerde kaynak gösterilmemesi intihal sayılmaz. Zira bu tür yaygın bilgileri, gerçekleri içeren cümleleri yazan kişi, bunları bulan, ilk düşünen ve ortaya koyan kişi olduğu izlenimi yaratmaz. Bu türden, yaygın bilgi veya gerçek kabul edilen konularda kaynak göstermemek intihal yaratmaz.

Başkalarına ait fikirler alıntı yapılırken, yeni cümlelerle ifade edilseler bile kaynak gösterilmesi gerekir.

İntihal ciddi bir akademik suçtur. Cezaları öğrencilerin düşük not almasından akademik kariyerin silinmesine kadar değişebilir.

TDK' YA GÖRE İNTİHAL NE DEMEK?

TDK'ya göre intihal kelimesinin anlamı aşırmadır.