Interpol: Siber suçlular Covid-19 ile mücadele eden hastaneleri para için hedef alıyor Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), siber suçluların koronavirüsle mücadelede ön safhalarda yer alan hastanelerin bilgisayar sistemlerini para talep etmek için hedef aldığını duyurdu.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), siber suçluların koronavirüsle mücadelede ön safhalarda yer alan hastanelerin bilgisayar sistemlerini para talep etmek için hedef aldığını duyurdu.

Interpol'e göre, siber suçlular e-posta ile gönderdikleri yazılımla bu hastanlerdeki bilgisayarları bloke ediyor ve dosya ve sistemlere koydukları engeli kaldırmak için para talep ediyor.

Interpol, 194 üye ülkenin polis teşkilatının bu durumdan haberdar edildiğini ve bu tür siber suçlarla mücadele eden teşkilatlara destek verildiğini duyurdu.

Teşkilat, bu bağlamda siber suçla mücadele ekibinin, Covid-19 ile ilgili tüm tehditleri izlediğini, bu tehditle karşılaşan kurumlara destek olmak için siber güvenlik alanında çalışan kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yürütüldüğü bilgisini verdi.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Hastanelerin kritik sistemlerini kilitlemek sadece bu eşi benzeri görülmemiş zamanda tıbbi müdahaleyi geciktirmez, doğrudan ölümlere de yol açabilir" dedi ve sağlık sistemlerinin zarar görmemesi için teşkilatın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Interpol, hastanelere ve sağlık merkezlerine bu tür saldırılardan korunmak için şu önerilerde bulundu: