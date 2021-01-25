İnternet kafeler açık mı? 2021 internet kafeler ne zaman açılacak?

İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? Kabine toplantısı sonrası yeni kararlarların alınması beklenirken vatandaşlar kısıtlama getirilen yerlerin ne zaman açılacağını merak ediyor.

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de kafeler oldu. Genelgeye göre kafelerin açılış tarihi belli oldu ve uygulama şartları da belirlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların uygulandığı lokantalar, restoranlar, kafeler yalnızca paket servis ve gel al hizmeti ile müşterilerle buluşabiliyordu. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalara yönelik konuşacak. Peki, Kabine Toplantısı sonrası internet kafeler açık mı? 2021 internet kafeler ne zaman açılacak? soruları yanıt bulacak mı?

2021 İNTERNET KAFELER AÇIK MI?

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren kahvehanelerin tamamı kapatıldı. 20 Kasım'dan beri kapalı olan internet kafelerin ne zaman açılacağı henüz kesinleşmedi.

RESTORANLAR İÇİN HES KODU ÖNERİSİ

ANTALYA'da yeme-içme sektörünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile müşteri kabul etme taleplerinin yankıları genişleyerek sürüyor. Ankara'ya restoran ve kafe işletmelerinin gerekli tedbirler alınarak açılması için öneri sunduklarını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Ocak ayında bu çağrımızın karşılık bulmasını ümit ediyoruz" dedi.

BAKANLIKLARA İLETTİK

Birçok sosyal alan açıkken sadece restoran ve kafelerin kapalı olmasının salgın için bir çözüm olmadığına vurgu yapan Davut Çetin, şunları söyledi: "Biz işletmeler adına taleplerimizi ilgili bakanlıklara ilettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de şu anda bu konu ile ilgili görüşmeler yapıyor. Bizim beklentimiz ay sonuna kadar restoranların açılması. Tedbirleri alırsak süreci başarıyla yürütürüz."

DENETİMLER ÖNEMLİ

"Toplu ulaşımdan kamu kurumlarına kadar her alanda açıksa restoranlarda kapatmak mantıklı değil. Oteller, otelin içinde olan restoranlar, AVM'ler açıkken restoranların kapalı olmasıyla salgını önleyemeyiz. Açıklanan pandemi kurallarının harfiyen uygulanması halinde restoranlar açılabilir ve HES koduyla müşteri kabul edebilirler. Bu aşamada yapılacak denetimler de büyük önem taşıyor."

AŞILAMA YAYGINLAŞMALI

2021'in ilk ayında ülkelerin koronavirüs salgının gidişatına göre yeni yol haritaları çizdiklerini belirten Çetin, "Atacağımız adımlarda salgının seyri büyük önem taşıyor. Önceliğimiz sağlık. İngiltere sınır kapılarını yeniden kapattı, Avrupa genelinde sıkıntılar devam ediyor. Ancak aşılamanın genele yayılması halinde yeni uygulamalar gündeme gelecektir. Bazı sektörlere aşı konusunda öncelik verilmesi gerekiyor. Aşılamanın turizm, yiyecek içecek, sanayi gibi belli sektörlere öncelikli yapılmasını sağlamalıyız. Aşının yaygınlığı sağlandığı takdirde belli işletmelerin açılması lazım" diye konuştu.