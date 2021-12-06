İnternet Kafe Denetimleri Masaya Yatırıldı

İnternet kafelerin uyması gereken kurallar ve bu kuralların denetiminin sağlanması amacıyla yapılan "İnternet Kafe Denetimleri" Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Valimiz yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, Belediye Zabıta Müdürü Muharrem Kara ile kamu kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda; internet kafelerin covid-19 tedbirlerine uygunluğu, çalışma ruhsatı bulundurma zorunluluğu, güvenli internet erişimi gibi konular görüşüldü.

İnternet kafe denetimlerinden taviz verilmemesini isteyen Valimiz, ilgili kurumların müşterek bir şekilde çalışarak denetimlerin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını, vatandaşın sağlığını ve internet güvenliğini tehdit edecek unsurlara göz yumulmaması hususunda yetkililere talimat verdi.

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