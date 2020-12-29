İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor
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İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor

29.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:01
İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hırsızların internet kablolarını çalmaları nedeniyle, burada ikamet eden öğrenciler 15 gündür EBA üzerinden yapılan dersleri takip edemiyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hırsızların internet kablolarını çalmaları nedeniyle, burada ikamet eden öğrenciler 15 gündür EBA üzerinden yapılan dersleri takip edemiyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden vatandaşlar, hırsızların internet kablolarını çaldıklarını iddia etti. Telefon ve internet iletişimini sağlayan bakır kablolar, yaklaşık 15 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce direklerden kesilerek çalındı. Bu nedenle mahallede eğitim gören 12 öğrenci, 15 gündür derslerini takip edemez oldu. Kablo hırsızlığı yüzünden telefon ve internet hattı kesilince uzaktan eğitim alan öğrenciler da mağdur oldu. İnternet olmadığı için EBA derslerine katılamayan 10 öğrenci, bir an önce hattın bağlanmasını bekliyor.

(İbrahim Şahin Demir/İHA)

İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor
İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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