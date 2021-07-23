İNSUYU MAĞARASI'NA ZİYARETÇİ AKINI

BURDUR'da bulunan ve Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

BURDUR'da bulunan ve Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çevresindeki bilinçsiz sulama nedeniyle içindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam eden İnsuyu Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun olarak ziyaret edildi. 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde mağarayı 10 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Burdur- Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, toplam 597 metre uzunluğunda yatay bir mağaradır. İnsuyu'nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. İnsuyu Mağarası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile birinci derece doğal sit olarak tescil edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı