Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü
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Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü

19.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:32

Sosyal medya platformu Instagram, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Messenger çöktü. Türkiye'de saat 20:25 sıralarında başlayan erişim sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenildi.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Messenger ile sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre uygulamaların çöktüğü belirtildi.

TÜM DÜNYA ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Türkiye'de saat 20:25 itibariyle başlanan erişimi sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenilirken, platformun yetkililerinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM ARIZA HARİTASI

Instagram ve WhatsApp çöktü

"KESİNTİLER GLOBAL ÇAPTA"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı. Sayan, yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" dedi.

Instagram ve WhatsApp çöktü


Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü
Haber Yorumları (11)
BİP: Yamuk yumuk çalışan bip''e kalacağız, bip verileri sormak gereğini duymadan verdiği için hiç sözleşme yok
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4 MURAD: bende diyom bu msj niye gitmiyor diye
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VEDAT: Yerli olana yönelelim diyoruz, BİP kaç aydır kendini geliştirmiyor, BAZEN MSJ GİTMİŞ GÖRÜNÜYOR AMA KARŞISI BEN DE O MSJ YOK DİYOR.
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