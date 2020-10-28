Instagram karanlık mod nasıl yapılır? IOS ve Android için Instagram güncellemesi nasıl yapılır?
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Instagram karanlık mod nasıl yapılır? IOS ve Android için Instagram güncellemesi nasıl yapılır?

28.10.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:18
Instagram karanlık mod nasıl yapılır? IOS ve Android için Instagram güncellemesi nasıl yapılır?

Dünyanıın en popüler sosyal medya plattformu olan Instagram uygulaması karanlık modu kullanıcılarına sundu. Bu özelliği telefonunun işletim sisteminde karanlık mod bulunan kullanıcılar kullanabilecekler. Peki İnstagram için karanlık mod nasıl yapılır?

Instagram bu kez işletim sistemlerinde bulunan bir özelliğe ayak uydurdu. Telefonunun Ayarlar bölümünde karanlık mod özelliği bulunanlar haberimizde bulunan ayrıntılardan faydalanarak Instagram'ın karanlık mod güncellemesini kullanabilecek. Peki İnstagram için karanlık mod nasıl yapılır? Detaylar haberimizde....

INSTAGRAM KARANLIK MOD ANDOİD İÇİN KULLANIMI

Google Play Store'u açın,

Sol üstteki 3 çizgiye dokunun,

"Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne gidin,

Instagram'ı bulun ve dokunun,

Açılan sayfayı aşağıda doğru kaydırın,

Beta sürümüne katılma yazısını görünce "Katıl" butonuna dokunun,

Maksimum 20 dakika kadar beklemeniz gerekecek.

Ardından tekrar "Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne gidin,

Instagram'ı bulun ve dokunun,

Güncelleme geldiğini göreceksiniz,

"Yükle" butonuna basın,

Instagram artık Android'in karanlık moduna uyum sağladı.

Telefonunuzun ana Ayarlar menüsüne gidin,

Arama bölümüne Gece Modu ya da Karanlık Mod yazın,

Çıkan ayarlardan Gece modunu açın,

Instagram uygulamasını açın ve karanlık modda kullanın.

INSTAGRAM KARANLIK MOD IOS İÇİN KULLANIMI

IOS 13.0 ve daha yeni bir sürümün kullanıcısı olmanız gerekiyor,

Ayarlar menüsüne gidin,

Ekran ve parlaklı seçeneğine dokunun,

Açılan menüde Koyu Mod'u seçin,

Instagram'ı açın,

Karanlık modun keyfini çıkarın.

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