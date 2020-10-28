Instagram karanlık mod nasıl yapılır? IOS ve Android için Instagram güncellemesi nasıl yapılır?

Dünyanıın en popüler sosyal medya plattformu olan Instagram uygulaması karanlık modu kullanıcılarına sundu. Bu özelliği telefonunun işletim sisteminde karanlık mod bulunan kullanıcılar kullanabilecekler. Peki İnstagram için karanlık mod nasıl yapılır?