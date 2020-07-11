Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı Kızı Melisa ile Marmaris'te tatil yapan Şeyma Subaşı, sahil kenarında yürürken video çektirdi. Subaşı, Instagram'a koyamk için video çekerken 7 yaşındaki kızı da çantaları taşıdı. Anne ve kızın bu halleri ise sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışına gidemeyen Şeyma Subaşı, 7 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı ile Marmaris'te tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın kızının ağır çantaları taşıdığı videosu sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ Bikinisiyle iskeleye doğru dans ederek yürüyen Subaşı, bu anları Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın, çantalarını 7 yaşındaki kızı Melisa'nın taşıması herkesi şaşırttı. Kızına neden çantaları taşıdığını sorduğu anların videosunu da paylaşan Subaşı'ya "Küçücük çocuğa eşya mı taşıtıyorsun" diyerek tepki yağdı. Melisa'nın çanta taşımasını normal karşılayan sosyal medya kullanıcıları da "Bunda bir sakınca yok ki" yorumunu yaptı.