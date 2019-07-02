Instagram Hikayelerine "Grup Sohbetine Katılma" Çıkartması Geldi

Günümüzün belki de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram, dur durak bilmeyen güncellemelerle değişik yenilikler getirmeye devam ediyor. Özellikle çok aktif olarak kullanılan hikâye özelliğine odaklanan Instagram, yine buraya eklenebilecek yeni bir çıkartma getirdi.

Hikâye modunda bir fotoğraf veya video çektiğiniz zaman ekleyebileceğiniz anketler, hashtagler, geri sayımlar, soru sorma kutucuğu gibi çıkartmalardan sonra en son güncellemeyle gelen "Sohbete Katıl" çıkartması, takipçileriniz ile bir grup sohbeti açabilmenize olanak sağlıyor. Yeni çıkartma, bir konu hakkındaki sorununa yardımcı olmak isteyen bir gruba ulaşmak isteyen kullanıcılar ya da basitçe plan yapmak isteyen kullanıcılar için gayet kullanışlı olacak gibi gözüküyor.

Eğer birisi hikâyesine bu çıkartmayı yerleştirirse, hikâyeyi izleyen takipçileri bu çıkartmaya tıklayarak sohbete erişme isteği gönderebilecekler. Hikâyeyi paylaşan kişi ise gruba kimlerin katıldığını seçme fırsatına sahip olacak. Instagram, muhtemelen bu özelliği gerçek arkadaşları ile etkileşimde olan kişiler için tasarladı. Fenomenlerin bu özelliği kullanıp kullanamayacakları ya da nasıl kullanacakları konusunda ise bir fikrimiz yok. Belki hayranları ile bir konuşma başlatabilirler ancak açıkçası bu olay biraz garip olabilir.

Instagram şu anda dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Günlük ise 500 milyondan fazla aktif kullanıcı barındırıyor. Bu kadar tercih edilen ve kullanılan bir uygulama olması, sürekli güncellemelerle yenilenmesinin hem sebebini hem de sonucunu açıklıyor gibi.