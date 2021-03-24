Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi

Sosyal medya hesabı olmayan nadir ünlülerden biri olan Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açtı. Kısa sürede Instagram kullanmaya alışan Akyürek'in yeni paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrol oynayan Engin Akyürek, önceki gün Instagram hesabı açtı. Kısa sürede 259 bin takipçiye ulaşan oyuncunun ilk paylaşımı da kedisiyle oldu. Paylaşımı 230 bin beğeni alan Akyürek'ten yeni paylaşım geldi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bu sefer de başka yöne baktığı bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, fotoğrafına sadece güneş emojisi ekledi. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafı yorum yağmuruna tutulurken kısa sürede 157 binden fazla beğeni aldı.

SADECE 10 KİŞİYİ TAKİP EDİYOR

Engin Akyürek, Instagram hesabından şimdilik sadece en yakın 10 arkadaşlarını takip ediyor. Akyürek'in takip ettiklerinin arasında Binnur Kaya, Melis Birkan, Zeynep Mayruk, Genco Özak, Tolga Sarıtaş ve İlknur Şeref gibi isimler bulunuyor. Oyuncunun rol arkadaşlarını henüz takibe almaması ise dikkat çekti.