Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi
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Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi

24.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:26
Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi

Sosyal medya hesabı olmayan nadir ünlülerden biri olan Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açtı. Kısa sürede Instagram kullanmaya alışan Akyürek'in yeni paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrol oynayan Engin Akyürek, önceki gün Instagram hesabı açtı. Kısa sürede 259 bin takipçiye ulaşan oyuncunun ilk paylaşımı da kedisiyle oldu. Paylaşımı 230 bin beğeni alan Akyürek'ten yeni paylaşım geldi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bu sefer de başka yöne baktığı bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, fotoğrafına sadece güneş emojisi ekledi. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafı yorum yağmuruna tutulurken kısa sürede 157 binden fazla beğeni aldı.

Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi

SADECE 10 KİŞİYİ TAKİP EDİYOR

Engin Akyürek, Instagram hesabından şimdilik sadece en yakın 10 arkadaşlarını takip ediyor. Akyürek'in takip ettiklerinin arasında Binnur Kaya, Melis Birkan, Zeynep Mayruk, Genco Özak, Tolga Sarıtaş ve İlknur Şeref gibi isimler bulunuyor. Oyuncunun rol arkadaşlarını henüz takibe almaması ise dikkat çekti.

Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
ŞÜKRÜYE HANIM: Az sonra sakaryalı hatunda beğenir seni, nasıl olmuşta, buna yorum yapmamış hayret yani
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Ne diyon la gevşek
1 Yayından Kaldır
GUL KOKUSU: SOHRETIN BOZAMADIGI 2 SAGLAM KARAKTER.... 2 ADAM GIBI ADAM...ENGIN AKYUREK VE MURAT YILDIRIM...
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:02:19. #1.14#
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