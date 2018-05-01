Instagram Fotoğrafına Yapılan Özge Özpirinçci Yorumu Neslişah Alkoçlar'ı Kızdırdı
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Instagram Fotoğrafına Yapılan Özge Özpirinçci Yorumu Neslişah Alkoçlar'ı Kızdırdı

Sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa, eşi Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci ile ilgili yorum yapılmasına tepki gösterdi.

Ünlü oyuncular Engin Altan Düzyatan ile Özge Özpirinçci, evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde 5 yıllık beraberliklerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Neslişah Alkoçlar, katıldığı bir düğünde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp "Her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak" mesajını yazdı. Kısa sürede büyük ilgi gören kareye bazı takipçileri tarafından eleştiri de geldi.

"ÖZGE'DEN SONRA SENİN GİBİ BİR KADINLA OLMASI ACAYİP"

Bir takipçisinin "Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız" mesajı, Neslişah Alkoçlar'ı çok kızdırdı. Sosyetik güzel, bu yoruma, "Çocuğunuz adına üzülüyorum böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız" yanıtını verdi.

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