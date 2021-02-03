Instagram'a bomba özellik: Silinen gönderiler 30 gün süre içinde geri yüklenebilecek
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Instagram'a bomba özellik: Silinen gönderiler 30 gün süre içinde geri yüklenebilecek

03.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:34

Instagram'a gelen yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar çeşitli nedenlerle sildikleri gönderileri 30 gün içinde geri yükleyebilecek. Bir sinirle silinen ya da hack saldırısı gibi nedenlerle kaybolan gönderiler bu yeni özellik sayesinde rahatlıkla kurtarılabilecek.

Instagram'a getirilen "Yakın zaman önce silinenler" isimli özellik dikkat çekti. Yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen postlar kurtarılabilecek. Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında saklayacak ve istediğiniz takdirde geri yükleyebileceksiniz.

HİKAYELERDE SÜRE FARKLI

24 saat boyunca görünür olan hikaye paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalacak. Paylaştığınızda silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikayeleriniz ardından arşivde yer almaya devam edecek.

"AYARLAR" MENÜSÜNDEN ULAŞILABİLECEK

Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş'e tıklayarak ulaşılabilecek.

Instagram'a bomba özellik: Silinen gönderiler 30 gün süre içinde geri yüklenebilecek
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