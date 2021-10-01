İnsansız su altı sistemine TEKNOFEST'te ödül - Haberler
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İnsansız su altı sistemine TEKNOFEST'te ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnsansız su altı sistemine TEKNOFEST'te ödül

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST geçtiğimiz pazar günü sona erdi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST geçtiğimiz pazar günü sona erdi. İSTEK Mersin Okulları 'İnsansız Su Altı Sistemleri Temel' kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

İnsansız su altı araçları (ROV-Remotely Operated Vehicles) uzaktan kontrol edilebilen, su altında belirli görevleri yerine getirebilen robotik sistemler olarak dikkat çekiyor. Bu araçlar, herhangi bir dalış ekibi ya da dalgıca gerek duyulmadan kıyıdan ya da teknede bulunan bir operatör tarafından kullanılıyor. ROV'ların yüksek performanslarda çalışabilmesi ve gerekli görevleri yerine getirebilmesi için güçlü elektronik sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Savunma ve saldırı alanlarında çok farklı kullanım alanları bulunan insansız su altı araçları, denizaltıların ve liman üs bölgelerinin savunması, su altı gözetleme, düşen uçaklar için enkaz kurtarma gibi çalışmalarda kullanılıyor.

28 TAKIM ARASINDAN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

İSTEK Mersin Okulları, Türkiye'de 3 yıldır düzenlenen İnsansız Su Altı Aracı (ROV) yarışmasına ilk defa katıldı. 370 takım arasından önce ilk 28 takım arasına seçilen ardından üç aşamalı yapılan görevlerde ilk iki görevde en yüksek dereceyi elde eden öğrenciler, ilk günü birinci bitirdi. Ekip, yarışmanın finalinde Türkiye ikincisi oldu. Ekipte yer alan öğrenciler Burak Cantürk, Beren Yalçın, Adil Eren Aydoğan, Mustafa Akay, Arda Kaplan, Arkad Divan Dinler, Ali Kerem Ergen, Dila Soylu ve Oruç Kenan İlhan yarışmaya katıldıkları ilk sene bu başarıyı elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"TEKNOFEST'TE DERECE ALDIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

Ekipte yer alan öğrencilerden Beren Yalçın "İnsanlığa faydalı, bilim, teknoloji ve sanat ışığında kendisini geliştirmiş bir birey olmak istiyorum. Var olanla yetinmek değil, üzerine birşeyler eklemek, versiyon atlamak, bu dünyaya bir iz bırakmak öncelikli hedefimdir" diyerek duygularını açıklarken, Adil Eren Aydoğan "Teknofest bize ekip ruhu hakkında gerçekten çok şey kattı. Beraber karar vermeyi ve düşünmeyi öğrendik" dedi. Öğrenciler ülkemizde yapılan böylesi önemli bir yarışmada derece aldıkları için gururlu olduklarını ifade etti.


İnsansız su altı sistemine TEKNOFEST'te ödül

İnsansız su altı sistemine TEKNOFEST'te ödül

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