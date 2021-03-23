İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler
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İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler

23.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:32

ABD ve Meksika sınırını çizen Rio Grande nehrinde iki mülteci boğularak öldü. O sırada iki sınır güvenlik görevlisi, müdahale etmek yerine mültecilerin çırpınarak ölmesini izledi.

Acı olaya tanık olan Jesús Vargas, nehirde mültecilerin çırpındıklarını görünce devriye gezen sınır muhafızlarının aracını durdurup yardım istediklerini söyledi.

HİÇBİR ŞEY YAPMADAN İZLEDİLER

Bunun üzerine iki sınır muhafızının araçlarından inip hiçbir şey yapmadan sadece iki kişinin ölümünü izlediklerini anlattı. Görgü tanığının kayıt altına aldığı o anlarda, mültecilerin muhafızlardan kendilerine can yeleği vermelerini istedikleri duyuluyor. Ancak yetkililerin bu konuda hiçbir şey yapmadığı görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muhafızların tutumu ile ilgili açıklama yapan Sınır ve Gümrük Koruma Amirliği, sadece olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden mülteciler ve ilgisiz muhafızlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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