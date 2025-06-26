İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?

İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İNSANLAR TARAFINDAN EVCİLLEŞTİRİLEN İLK HAYVAN HANGİSİDİR?

A: Keçi

B: Koyun

C: Köpek

D: Tavuk

Cevap : C

İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan , en az 15.000 yıl önce, bir komensal olarak köpekti . Keçi , koyun ve inekler de dahil olmak üzere diğer hayvanlar yaklaşık 11.000 yıl önce evcilleştirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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