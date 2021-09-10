İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı Van'ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.

İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karahan Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yaptı. Yapılan arama otomobilde 3 düzensiz göçmeni ile organizatör oldukları değerlendirilen Y.P. ve yabancı uyruklu A.H.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edildiler. Adli makamlara sevk edilen Y.P. ve A.T., Muradiye Sulh Ceza Hakimliğinin tarafından alınan karar ile tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, yabancı uyruklu S.H.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri
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