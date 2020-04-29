İnsan Hakları İzleme Örgütü: Zorla kaybetmeler soruşturulsun, tutuklu ve aileler tehdit edilmesin İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye'de yaşanan zorla kaybedilme hadisesinin araştırılması, Gökhan Türkmen ve ailesine yapılan baskının sona erdirilmesi çağrısında bulundu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye'de yaşanan zorla kaybedilme hadiselerinin araştırılması, Gökhan Türkmen ve ailesine yapılan baskının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

HRW'den yapılan açıklamada tutuklu Gökhan Türkmen'in devlet görevlileri tarafından dokuz ay boyunca zorla kaybedildiğine ve işkenceye maruz bırakıldığına ilişkin verdiği güvenilir ifadenin Türkiyeli yetkililer tarafından acilen ve etkin bir şekilde soruşturulması gerektiğini belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle