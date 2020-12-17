İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

17.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:07
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çamaş ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem Gündüz isimli inşaat işçisi Çamaş ilçesi Edirli Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören iş arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri Muharrem Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kumluca İngiltere Fenerbahçe Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:10:44. #1.14#
title