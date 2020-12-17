İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çamaş ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem Gündüz isimli inşaat işçisi Çamaş ilçesi Edirli Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören iş arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri Muharrem Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı