İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı. İkinci kattan düşen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Türkmen Mahallesi Esen Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta sıva ustası olarak çalışan Mesut K., dengesini kaybederek ikinci kattan yere düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören inşaat işçileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Mesut K., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan işçi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İşçi Mesut K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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