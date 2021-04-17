İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı
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İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı

İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki bir inşaattan 1 ton demir çaldığı ileri sürülen A.D. (34) gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki bir inşaattan 1 ton demir çaldığı ileri sürülen A.D. (34) gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de inşaatın önünde bulunan 1 ton demir çalındı. İhbar üzerine polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.D. olduğunu belirledi. Polis, A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bir hurda deposunda bulunan çalıntı demirlere de el konuldu. A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR

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