İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

SİNOP'ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Erkan Avcı, ağır yaralandı.

Olay, kent merkezi Kefevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Erkan Avcı, elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, müdahale edilen Erkan Avcı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında Avcı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Sinop

Kaynak: DHA