Son Dakika | Sırtına saplanan testere ile hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akyol isimli şahıs inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü. Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Faruk Kıyak/İHA)