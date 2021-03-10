Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

10.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:51

Bir son dakika haberine göre İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybettiSAKARYA'nın Hendek ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen Yusuf Başaran (66) yaşamını yitirdi.

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen Yusuf Başaran (66) yaşamını yitirdi. Yusuf Başaran'ın cansız bedeni inşaattan çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay öğle saatlerinde, Hendek Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Yusuf Başaran dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Başaran'ın düştüğünü gören işçiler 112 Acile haber verdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri gelirken, sağlık ekibi Başaran'ın öldüğünü belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Başaran'ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. Başaran'ın cenazesi morga götürülürken inşaatın önünde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... SAKARYA İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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