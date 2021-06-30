İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Topraklık mahallesindeki boşaltılan binaların bulunduğu sokak Güvenlik şeridi ile sokağın kapatılması Vatandaşların eşyalarının tahliye etmesi Bir apartman sakininin açıklaması ANKARA - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında hasar gören iki bina ile çevresindeki üç...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Topraklık mahallesindeki boşaltılan binaların bulunduğu sokak
Güvenlik şeridi ile sokağın kapatılması
Vatandaşların eşyalarının tahliye etmesi
Bir apartman sakininin açıklaması ANKARA - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında hasar gören iki bina ile çevresindeki üç bina tahliye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu