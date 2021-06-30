İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı
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İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Topraklık mahallesindeki boşaltılan binaların bulunduğu sokak Güvenlik şeridi ile sokağın kapatılması Vatandaşların eşyalarının tahliye etmesi Bir apartman sakininin açıklaması ANKARA - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında hasar gören iki bina ile çevresindeki üç...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Topraklık mahallesindeki boşaltılan binaların bulunduğu sokak

Güvenlik şeridi ile sokağın kapatılması

Vatandaşların eşyalarının tahliye etmesi

Bir apartman sakininin açıklaması ANKARA - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında hasar gören iki bina ile çevresindeki üç bina tahliye edildi.

İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı
İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı
İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı
İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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