İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Topraklık mahallesindeki boşaltılan binaların bulunduğu sokak Güvenlik şeridi ile sokağın kapatılması Vatandaşların eşyalarının tahliye etmesi Bir apartman sakininin açıklaması ANKARA - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında hasar gören iki bina ile çevresindeki üç...