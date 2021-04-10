BURSA İNŞAATIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'ncü katından asansör boşluğuna düşen Osman Mutlu (21) ağır yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'ncü katından asansör boşluğuna düşen Osman Mutlu (21) ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Osman Mutlu, inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Mutlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mutlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı