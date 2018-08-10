İnşaat İşçileri ile Esnafın Kavgası Kamerada

Şanlıurfa'da inşaat işçileri ile esnafın kavgası kameralara yansıdı. Kavgada başına kilitli parke taşı atılan şahıs adeta ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile mahalledeki esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve inşaat malzemelerinin de kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Grubu ayırmaya çalışan polisler, silahını çıkarıp kalabalığın önünü kesmeye çalıştı.

ÖLÜM ADETA TEĞET GEÇTİ

Kavga esnasında şahıslardan biri arkasından yanaştığı bir diğer kişinin kafasına kilitli parke taşı ile vurmaya çalıştı. Taşın kafasını adeta sıyırdığı şahıs, darbenin etkisiyle yere düştü. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)