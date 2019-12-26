İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi

26.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:06

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Şiir Dinletisi düzenlendi.



Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İnönü Tıp Kültür Sanat Topluluğu (İTKS) tarafından Hasan Ali Toptaş'ın "Yalnızlıklar" kitabından derlenen şiirin okunduğu şiir dinletisine sanat severler ilgi gösterdi.



Etkinliğe, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Karaer, Dr. Öğr. Üyesi Senem Arda Düz, Doç. Dr. Görkem Tuncay, Topluluk Başkanı İsmet Alperen Ağaoğlu, akademik personel ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan İTKS Edebiyat Birimi Başkanı Sena Zeynep Eroğlu, herkesin içinde bir yalnızlık taşıdığını belirterek, "Her birimiz bir yalnızlık taşıyoruz içimizde. Yürüdüğümüzde, derste, dostlarımızla, ailemizle ve hatta uyuduğumuzda bile bir yalnızlık taşıyoruz içimizde. Şimdi bildiğimiz, bilmediğimiz bu yalnızlıkları başkaları dile getirecek ve başka bir sesten kendi sesimizi duyacağız. Bu kelimeler, bizim kelimelerimiz. Sanki bu yalnızlıklar, bizim yalnızlıklarımız." dedi.



Şiir dinletisinde, Hasan Ali Toptaş'ın Yalnızlıklar kitabından derlenen şiirler okundu.



Yalnızlıklar şiiri, İnönü Tıp Kültür Sanat Topluluğu üyelerinden, Sena Zeynep Eroğlu, Hatice Altunkaya, Tolga Kalkan, Hatice Ebrar Özen, Ahmet Polat, Gülben Polat, Oğuzhan Turaç, Meryem Nur Kaya ve Hilal Yıldırım tarafından okundu. - MALATYA

Kaynak: İHA